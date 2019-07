V Šteklu fotografije in likovna dela Michelle Klepej

V Galeriji Štekl v Gornjem Gradu bo ob 19. uri otvoritev razstave fotografij in likovnih del Michelle Klepej. Gre za mlado ustvarjalko iz Laškega, ki jo posebej navdušujeta likovni svet in svet fotografije. Galerija Štekl, ki je ob največji cerkvi Slovenije, ima prostor v nekdanjem srednjeveškem obrambnem stolpu iz 16. stoletja.

Tam so redne likovne razstave, ki privabijo veliko obiskovalcev. Na tokratni predstavlja ustvarjalka iz Laškega predvsem svoje umetniške fotografije. »Fotografirala sem predvsem nekaj svojih najljubših ljudi in svojih najljubših krajev,« je o delih povedala Klepejeva. Zanjo ima posebno mesto črno bela fotografija, v prihodnje pa si želi, da bi takšne razvijala sama.

In kakšni motivi so Laščanki najbližje v njenem likovnem svetu? »Najraje rišem naravo. Največ uporabljam rdečo in rumeno ali oranžno barvo. Precej upodabljam tudi sonce,« je dejala likovna ustvarjalka ter dodala, da ga obožuje. Veliko ji pomenijo tudi glasba, joga, delo z otroci, planinarjenje in morje.

Razstava del Michelle Klepej v Galeriji Štekl bo na ogled do 27. avgusta.

BJ