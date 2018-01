V Stranice kmalu po prenovljeni cesti

Občina Zreče je za izvajalca del na javnem razpisu izbrala konjiško podjetje Marguč Gradnje, ki bo obnovilo 360 metrov dolga odsek od glavne ceste do središča kraja Stranice. Rekonstrukcija bo stala približno 182 tisoč evrov. Okoli 105 tisočakov bo zagotovila zreška občina, preostanek država.

V sklopu ureditve javne poti bodo postavili javno razsvetljavo in uredili odvajanje meteornih voda. Prav tako bodo zgradili nove vodovod ter položili kabelsko-komunikacijske vode. Cesta bi morala biti prenovljena že lansko jesen, a se je zapletlo z izbranim gradbenim podjetjem Lugariček iz Celja. Podjetje se namreč ni držalo dogovorjenih rokov, zato je občina Zreče odstopila od pogodbe in konec lanskega oktobra objavila nov razpis za izvajalca del. In kot najugodnejšega ponudnika tokrat izbrala podjetje Gradnje Marguč iz Slovenskih Konjic, ki bo 15. februarja pričelo z deli, če bo vreme dopuščalo, že prej. Dela mora zaključiti do konca maja oziroma začetka junija letos.

BGO