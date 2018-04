V Taboru danes že 26. Šentjurski sejem

Najprej bo v tamkajšnji župnijski cerkvi sveta maša, po kateri bo ob 10. uri skozi središče kraja krenila tradicionalna parada, ki bo obenem pomenia tudi uradno odprtje Šentjurskega sejam in pestrega spremljevalnega programa.

Občina Tabor ga vsako leto pripravi v času praznovanja občinskega praznika. Na njem se zbere večina občanov, precej je tudi drugih obiskovalcev iz Spodnje Savinjske doline. Središče Tabora je ta dan polno stojnic, v tradicionalni paradi pa sodelujejo domača društva, konjeniki, hmeljske starešine, gasilci in starodobniki. Tudi tekmovanje Tabor ima talent je v teh letih postalo tradicionalno. Na njem se predstavijo člani domačih društev in drugi. Letos tretjič bo tudi sekaško tekmovanje. V domu krajanov ne bodo manjkale niti razstave domačega čebelarskega društva, fotografij Foto kluba Tabor, ročnih del, lesenih miniatur, umetniških del Likovne sekcije Mavrica in malih živali.

ŠO