V Topolšici so se poklonili dnevu zmage

V Topolšici je bila včeraj pozno popoldne osrednja slovesnost ob dnevu zmage. Topolšica je bila namreč eno od petih evropskih prizorišč, kjer so zavezniki leta 1945 dosegli podpis brezpogojne kapitulacije nemških oboroženih sil.

Slavnostni govornik na proslavi, ki jo je organizirala tamkajšnja krajevna skupnost v sodelovanju z Občino Šoštanj in Mestno občino Velenje, je bil predsednik države Borut Pahor. V govoru je med drugim poudaril, da smo ljudje različni in imamo različne cilje, vendar bi smel in moral biti eden skupen, trajen mir. Borut Pahor:

Še pred uradnim začetkom slovesnosti se je predsednik poklonil žrtvam fašizma in k spominskemu obeležju, posvečenemu talcem in padlim borcem, žrtvam fašizma iz Topolšice 1941 – 1945, položil venec.

ŠO