V treh urah krepko več kot sto kršitev

Danes zjutraj so celjski policisti izvajali triurni nadzor prometa. Poudarek nadzora je bil na varnosti pešcev, uporabi varnostnih pasov in otroških sedežev ter ugotavljanju kršitev, povezanih z uporabo mobilnih telefonov med vožnjo. Samo v treh urah so zaznali kar 120 prekrškov.

36 prekrškov je bilo takšnih, kjer so vozniki uporabljali mobilni telefon med vožnjo, v 43 primerih pa vozniki in sopotniki niso uporabljali varnostnih pasov in otroških varnostnih sedežev. Ugotovili so tudi 36 prekrškov, ki so jih storili pešci.

Nadzor je bil tudi včeraj in sicer na na relaciji Celje – Laško – Rimske Toplice – Zidani Most – Radeče – Vrhovo. V tem primeru je nadzor potekal po metodologiji »veriga«. To pomeni, da so policisti hitrost voznikov preverjali z več zaporednimi radarski kontrolami. Zaznali so 43 kršitev hitrosti.

Prometna varnost se je sicer lani na območju Policijske uprave Celje nekoliko izboljšala. V prometnih nesrečah je umrlo 13 ljudi, leto prej 18. Tudi število prometnih nesreč s hudimi telesnimi poškodbami je bilo lani nekoliko manjše kot v letu 2017. Lani se je v prometnih nesrečah hudo poškodovalo 163 udeležencev, predlani pa trije več.

SIMONA ŠOLINIČ

Foto: Arhiv NT, GrupA