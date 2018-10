V tretjem sojenju Krašovec oproščen

Na okrožnem sodišču v Celju so danes oprostili nekdanjega ekonoma mariborske nadškofije Mirka Krašovca. Očitali so mu kaznivo dejanje napeljevanje h goljufiji na škodo evropskih sredstev pri obnovi dvorca Betnava v Mariboru. To je bilo že tretje sojenje v isti zadevi. Krašovec krivde tudi tokrat ni priznal in pravi, da je bil v vsej zadevi le žrtveno jagnje.

Kaznivo dejanje, ki so mu ga očitali, naj bi storil leta 2009 pri obnovi dvorca Betnava, ker naj bi na svoja podrejena vplival pri pripravi lažne dokumentacije, na podlagi katere so dobili 1,7 milijona evrov evropskega denarja. V goljufijo so bili vpleteni tudi nekdanja direktorica Betnave Dragica Marinič, Anton Ekart iz mariborske nadškofije ter Karel Bogatin in Hilda Tovšak iz Vegrada. Krašovec naj bi vplival predvsem na Mariničevo, a so danes na sodišču v razlagi sodbe dejali, da Krašovec nanjo ni mogel vplivati, saj ta pri svojih odločitvah ni imela omejenih pooblastil.

Kot je znano, je znesek kasneje sicer mariborska nadškofija vrnila. Vsi ostali so v ločenih postopkih krivdo priznali in že bili obsojeni, nato pa so bili pozvani k pričanju v sojenju Krašovcu. Nekatere izjave prič, ki so bile že v preteklih sojenjih zaslišane, pa so le prebrali. Mirko Krašovec je bil v prvem sojenju sicer obsojen na dve leti zapora, v drugem pa na tri leta. Obe sodbi sta bili razveljavljeni, prvo je razveljavilo višje sodišče, drugo pa vrhovno.

SŠOL

Foto: SHERPA