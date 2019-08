Šentjurski policisti in kriminalisti iščejo neznanca, ki je v eni izmed trgovin v Šentjurju podtaknil požar.

Po do zdaj znanih podatkih je namreč na pločevinke purpena stisnil tubo lepila in na tak način podtaknil ogenj. Dve pločevinki je razneslo. Ogenj so pravočasno pogasili zaposleni.

Kljub temu, da je bilo v času dogodka v trgovini več ljudi, nihče ni bil poškodovan. Povzročeno škodo ocenjujejo na najmanj 10 tisoč evrov. Preiskava okoliščin še ni končana.