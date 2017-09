V turizem bi vključili družino Woschnagg

Danes na pobudo Svetovne turistične organizacije praznujemo svetovni dan turizma. Ta letos opozarja na pomen trajnostnega turizma kot sredstva za razvoj in je letošnji dan opremila z geslom Potuj. Uživaj. Spoštuj. V Šoštanju bodo danes ob predstavitvi Strategije razvoja turizma v Šaleški dolini predstavili tudi turistično pot družine Woschnagg.

Slovenski turizem v zadnjih letih podira rekorde. Lani so v nastanitvenih objektih pri nas zabeležili 11,2 milijona turističnih prenočitev, kar je v primerjavi z letom 2010 za 26 odstotkov več. Število prihodov turistov se je v tej primerjavi povečalo za 62 odstotkov na več kot tri milijone. Da bi število turistov privabili tudi v Šoštanj, so se v Zavodu za turizem Šaleške doline odločili, da pripravijo tematsko turistično pot družine Woschangg, ki temelji na zgodovini, turistični in tehnični dediščini mesta. Arhitektka Mateja Kumer se že nekaj let ukvarja s prepoznano šoštanjsko družino. Pripravila je tri različne poti in jih vsebinsko opremila za različne obiskovalce. Mateja Kumer:

Podatki Statističnega urada Slovenije potrjujejo, da Slovenija pusti pri turistih dober vtis, saj je leta 2015 več kot polovica tujih turistov obiskala Slovenijo po priporočilu prijateljev ali sorodnikov ali so se k nam vrnili zaradi dobrih osebnih izkušenj. Na dobre izkušnje z vodniki in lokalnim prebivalstvom stavijo tudi v Šaleški dolini.

Kdaj bo tematska pot družine Woschnagg resnično zaživela, Mateja Kumer še ne more povedati.

BGO