V Velenje tri ali štiri sirske družine

Prosilcev za mednarodno zaščito v Velenju ne bo. Iz urada vlade za oskrbo in integracijo migrantov so sporočili, da v Velenje ne bodo usmerili prosilcev za mednarodno zaščito, kot je bilo sprva rečeno, ampak so predlagali, da se na istem mestu ponudi integracijski dom. V njem bi torej živeli ljudje, ki so že dobili mednarodno zaščito in imajo pravzaprav enak status kot državljani.

V integracijski hiši bi prebivali ljudje z že pridobljeno mednarodno zaščito in bi se poskušali integrirati v okolje ter način življenja. Čeprav bodo o tej tematiki velenjski svetniki odločali šele na prihodnji seji sveta, so že sedaj imeli nekaj vprašanj tudi v svetniški skupini SDS. Suzana Kavaš:

O spremembah, ki jih velenjskemu mestnemu svetu predlaga država, župan Bojan Kontič pravi:

Župan poudarja, da te družine ne bodo imele posebnih pravic:

V Velenje bi tako prispele tri ali štiri družine iz Sirije, skupno 15 ljudi, ki bi leto dni prebivali v integracijski hiši in se poskušale vključiti v tamkajšnje življenje.

EP

Foto: Pixabay