V velenjski karanteni potrjena dva primera okužbe

“Na testiranju sta potrjena dva primera okužbe s koronavirusom pri osebah, ki so v karanteni v Hotelu Paka. NIJZ je že stopil v kontakt z okuženima, prav tako so jima epidemiologi že posredovali nadaljnja navodila. Oba okužena kažeta lažje simptome bolezni Covid 19,” so sporočili iz velenjske občine.

Osebe so včeraj zgodaj zjutraj z evakuacijskim letom prispele v Velenje iz Španije in so bile nastanjene v Hotelu Paka v središču Velenja. Na zahtevo Mestne občine Velenje so bile vsem osebam s strani predstavnikov Zdravstvenega doma Velenje odvzeti brisi za testiranje na prisotnost koronavirusa. Rezultati so pokazali, da sta dve osebi pozitivni. Naslednje testiranje je predvideno čez 6 dni, zadnje pa je predvideno ob koncu karantene. Kot smo že obveščali so osebe nameščene v sobah hotela in imajo popolno karanteno.

Še vedno pa niso povsem pomirjeni duhovi glede pomankljive komunikacije med državnimi inštitucijami in občinskimi organi glede same vzpostavitve karantene v velenjskem hotelu Paka. Občina na svojih spletnih straneh miri občane, da ni strahu za skrb, v sporočilu za javnost pa dodaja, da se je znova zgodila nedopustna napaka.

“Opozarjamo, da je iz spoštovanja do oseb, ki so v hotelu, zelo neprimerno, da so za to izvedeli iz medijev, na podlagi »zaupnih« virov, preden je bila posredovana uradna informacija, preden so jih predstavniki NIJZ osebno poklicali in obvestili o rezultatih testiranja. Zaradi tega smo na Mestno občino Velenje prejeli veliko ogorčenih klicev in sporočil oseb, ki so v karanteni.”

Ob tem Mestna občina Velenje zagotavlja, da je skupaj z ostalimi deležniki že včeraj sprejela vse potrebne varnostne in zaščitne ukrepe, drugi ukrepi v tem trenutku v dogovoru z NIJZ niso potrebni.