V Velenju lani razdelili več kot sedem ton hrane

Več kot sedem ton hrane in več kot 80 tisoč kosov sadja, zelenjave, kruha ter različnih mesnih oz. mlečnih izdelkov so lani razdeli sodelujoči v projektu Donirana hrana v Velenju. Skupna vrednost razdeljene podarjene hrane znaša nekaj manj kot 123 tisoč evrov.

Projekt, s katerim uporabnikom predajo hrano, ki je pred iztekom roka uporabnosti in bi jo drugače trgovci ob koncu dneva dali v uničenje, v Velenju izvajajo od leta 2014. Hrano v Velenju donirajo Mercator Center, Interspar Šalek, Interspar Velenjka in Spar Center. Prevzem hrane poteka vsak dan po obratovalnem času trgovin, tudi med vikendi in prazniki. Krovno projekt koordinira Zveza Lions klubov Slovenije, v Velenju pa za prevzem hrane do zbiralnice v Domu za varstvo odraslih Velenje, ter za razdeljevanje hrane med socialno ogrožene posameznike in družine, skrbi množica prostovoljcev iz različnih društev.

Foto: GrupA