Med zadnjimi je najboljše športnike preteklega leta razglasila Občina Velenje. Slavnostna prireditev je bila v Domu kulture Velenje.

Najboljša športnika sta športna plezalka Janja Garnbret in deskar Tim Kevin Ravnjak. Najboljšo ekipo v letu 2017 je imel Rokometni klub Gorenje Velenje (na fotografiji). Za najboljša športnika invalida so izbrali smučarko Anjo Drev in strelca Frančka Gorazda Tirška.

DŠ

Foto: OBČINA VELENJE