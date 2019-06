V Velenju o energetski prihodnosti Šaleške doline

Danes bo Velenje gostilo konferenco z naslovom Razmislek o prihodnosti energetike v Šaleški dolini. Namen dogodka, ki ga organizira Center za razvoj terciarnega izobraževanja SAŠA Velenje, je seznaniti javnost z državnim energetskim konceptom ter prihodnjim delovanjem energetskih družb Premogovnik Velenje in Termoelektrarna Šoštanj.

Energetski koncept Republike Slovenije bo predstavil generalni direktor Direktorata za energijo mag. Hinko Šolinc. Ta je že februarja v Velenju pojasnil, da država načrtuje sprejem posebnega zakona o zapiranju Premogovnika Velenje. Gre za enega od načinov, kako naj se ljudje in lokalna skupnost pripravijo na zaprtje tega energetskega velikana. “Gre za idejo, kako zmanjšati emisije toplogrednih vplivov in kako poskrbeti za pravočasno prilagoditev energetskih podjetij in tamkajšnjih zaposlenih. Torej, da bi podjetja preživela z opravljanjem kakšne druge dejavnosti in da ne bi prihajalo do odpuščanj.”

O pridobivanju premoga v Premogovniku Velenje v prihodnjih letih bo govoril generalni direktor premogovnika mag. Ludvik Golob, direktor Termoelektrarne Šoštanj Mitja Tašler bo povedal več o načrtih s proizvodnjo električne in toplotne energije v omenjeni elektrarni. Razvojni načrt proizvodnje in naložb v Holdingu slovenske elektrarne pa bo predstavil generalni direktor holdinga mag. Stojan Nikolić.

TS

Foto: Aleksander Kavčnik