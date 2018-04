V Velenju Pomladni sejem

Na Titovem trgu v Velenju je 23. Pomladni sejem, ki je namenjen prodaji različnih sadik zelenjadnic in dišavnic ter ponudbi cvetja za ureditev vrtov, gredic in balkonov. Med drugim bo Mestna občina Velenje med obiskovalce razdelila več kot tri tisoč sadik balkonskega cvetja.

Pomladni sejem pripravljata Festival Velenje in tamkajšnja mestna občina ob sodelovanju številnih društev, zavodov, organizacij in podjetij iz Velenja. O današnjem pestem dogajanju v mestu je več povedala direktorica Festivala Velenje Barbara Pokorny.

Sejem bo opozoril še na leto evropsko kulturne dediščine, čemur se bodo posvetili številni soorganizatorji.

Na sejmu je tudi bogat spremljevalni program z glasbenimi in plesnimi nastopi. Mestna občina Velenje bo v času, ko je urejanje balkonov, teras in vrtičkov v polnem razcvetu, med Velenjčane razdelila 3.300 brezplačnih sadik balkonskega cvetja in tako spodbudila k urejanju mesta, ki si je že večkrat prislužilo naziv najlepšega v državi.

TS

Foto: Festival Velenje