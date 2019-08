V Velenju pripravljeni na novo šolsko leto

Število otrok v Vrtcu Velenje, ki je drugi največji vrtec v državi, se iz leta v leto povečuje. V tem šolskem letu bo omenjeni vrtec obiskovalo 1420 otrok v 84 oddelkih in na 18 različnih mestih. Osnovne šole v Mestni občini Velenje bo v novem šolskem letu obiskovalo 3.155 učencev.

Bistvena novost na področju predšolske vzgoje je, da bo s prvim septembrom svoja vrata odprl nov vrtec Mlinček v Vinski Gori. Z novim šolskim letom bo tam delovalo pet oddelkov z 80 vključenimi otroki. Naložba, ki jo je občina uresničila na način javno zasebnega partnerstva s podjetjem Esotech, je vredna več kot 2,8 milijona evrov. “Strah, da bi domačini otroke še naprej vpisovali v vrtce v mesto, je bil odveč. Zelo hitro so ugotovili, da je vrtec kakovosten in da je dobro, da izkoristijo ponujejo možnost. S tem pa bodo vrtci in šole v mestu razbremenjeni,” je dejal župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič. Ob tem je izrazil še zadovoljstvo, da občina vsem staršem zagotavlja, da lahko svoje otroke vpišejo v vrtec, slednji pa se iz leta v leto primerno odzove na potrebe občank in občanov.

Osnovne šole v Mestni občini Velenje bo v novem šolskem letu obiskovalo 3.155 učencev, medtem ko jih je bilo v minulem šolskem letu 3.071. Skozi vrata šol bo stopilo 379 prvošolcev.

TS

Foto: MOV