V Veliki galeriji intarzije Francija Rateja Frenka

V Slovenskih Konjicah je od včeraj na ogled razstava intarzij Francija Rateja Frenka. Razstavo, z naslovom Ko les oživi, si je mogoče ogledati v Veliki galeriji doma kulture. Domačin Ratej je doslej izdelal več kot tristo intarzij, ki vključujejo tudi dva cikla.

V enem od njiju je upodobil domače obrti na Slovenskem ter v drugem »osebnosti leta« s Konjiškega. Franci Ratej Frenk, mojster ustvarjanja s furnirjem, se je z intarzijami seznanil že v osnovni šoli, ko je uporabil motiv domačije. Skrivnosti lesa je temeljiteje spoznal med obiskovanjem lesne industrijske šole. Do danes je izdelal več kot tristo intarzij, ki zahtevajo od avtorja izjemno natančnost. Ustvarja predvsem krajine in portrete. Ratejev mentor je slikar Milan Lamovec Didi. Razstava intarzij Francija Rateja Frenka bo na ogled do sredine prihodnjega meseca.

BJ