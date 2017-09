V Veliki Pirešici nov gasilski dom

Prostovoljno gasilsko društvo (PGD) Velika Pirešica ima nov gasilski dom. Na mestu starega, ki je bil dotrajan in statično oporečen, ga je zagradilo v slabih dveh letih. Pri tem so z delom in donacijami pomagali tako člani gasilskega društva, krajani kakor podjetniki.

Star gasilski dom, zgrajen leta 1934, so porušili lani marca. Nova zgradba je bila do prve faze dokončana že konec lanskega leta. V primerjavi s staro je nekoliko večja, predvsem pa modernejša. Predsednik PGD Velika Pirešica Miran Grebovšek:

Prostovoljnemu gasilskemu društvu je dom uspelo zgraditi v 18 mesecih, za kar imajo veliko zaslug tudi domačini. Miran Grebovšek:

Gradnja gasilskega doma je stala približno 400 tisoč evrov. Občina Žalec je prispevala dobrih 40 tisoč evrov, vse ostalo je društvu uspelo zbrati s pomočjo prispevkov krajevne skupnosti, domačinov in podjetij.

