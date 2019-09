V vinogradih je vse živahneje

V velikih kleteh Zlatega griča v Slovenskih Konjicah ter Hiše vin Emino v Imenem, odkupujejo grozdje že od prejšnjega tedna.

Konjičani so odkup grozdja sort rizvanec in kerner že zaključili ter odkupujejo sorto sauvignon in chardonnay. Cena za odkupljeni kilogram grozdja znaša od 50 do 85 centov. Klet v Imenem pri Podčetrtku je odkup grozdja za penine, zaključila v nedeljo. V četrtek bo odkupovala grozdje sorte rumeni muškat, nato še ostale. V Imenem je cena za en kilogram grozdja od 40 do 65 centov. Obe kleti pridelujeta iz odkupljenega grozdja vino zvrst, buteljčna vina ter penine. Klet v Slovenskih Konjicah ima tudi lastne vinograde.

Kmetijsko-gozdarski zavod Maribor je že prejšnji teden izdal priporočilo za trgatev srednje poznih sort, pred tem pa za rane sorte.

BJ

Foto: arhiv NT&RC