V Zagrebu o Almi Karlin ob prazniku dneva žena

Ob današnjem prazniku dneva žena bo zvečer v Zagrebu, v organizaciji Veleposlaništva Republike Slovenije, okrogla miza z naslovom Dolga je pot do uresničitve, na kateri bodo udeleženci spregovorili o znameniti celjski popotnici Almi M. Karlin (1889 -1950).

Njeno življenje in delo bo predstavila Barbara Trnovec, kustosinja v Pokrajinskem muzeju Celje, izjemna poznavalka svetovne popotnice, književnice, raziskovalke, poliglotke in kozmopolitke Alme M. Karlin (1889 -1950).

Na okrogli mizi, ki bo ob 18. uri v Knjižnici in čitalnici Bogdana Ogrizovića v Zagrebu, bosta poleg Barbare Trnovec sodelovali še Nika Kovač, antropologinja in književnica, direktorica Inštituta 8. marec ter Jelena Veljača, hrvaška igralka, scenaristka, družbena aktivistka in borka za pravice žensk. Pogovor bo vodila dr. Nadežda Čačinovič, filozofinja, publicistka in feministka ter Slovenska v Zagrebu.

Ob tem je v tej knjižnici na ogled tudi razstava o popotovanjih in življenju Alme M. Karlin.

Podoben dogodek v organizaciji slovenskega veleposlaništva v Zagrebu je bil že v minulem letu, na temo Barbare Celjske, na katerem je iz Pokrajinskega muzeja Celje sodeloval kustos, mag. Damir Žerič.

ROBERT GORJANC

Foto: GrupA