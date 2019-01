V Žalcu bodo tudi letos odmevala tolkala

Žalec bo prihodnji konec tedna prizorišče 13. Bumfesta. V dveh dneh se bodo na odru doma II. slovenskega tabora predstavile štiri tolkalne zasedbe iz Slovenije, Avstrije in Združenih držav Amerike. Poleg dveh večernih koncertov bo v petek dopoldan otroška matineja, ob festivalu pa bodo tudi brezplačne delavnice. Ambasadorki festivala sta letos sestri dvojčici Irena Yebuah Tiran in Leticia Slapnik Yebuah.

Vrhunec letošnjega festivalskega dogajanja bo praznovanje dvajsetletnice delovanja Slovenskega tolkalnega projekta – Stop, kateremu se bosta na sobotnem koncertu na odru pridružila še člana ameriškega The Britain Moore dua. Tudi petkov koncert bo v znamenju obletnic. Na žalskem odru bodo zaigrali stari znanci festivala, člani Tolkalne skupne Studio Percussion iz Gradca, ki letos obeležujejo štiridesetletnico delovanja. Poleg ameriških gostov pa bodo v petek nastopili še člani Tolkalne skupine Rhythm Factory, ki jo sestavljajo učenci in dijaki Glasbene šole Frana Koruna Koželjskega Velenje. Se pa letos prvič v trinajstletni zgodovini festivala najverjetneje obetata dve matineji. Šolarje bodo v svet tolkalne glasbe popeljali člani skupine Stop. Vse to bo organizatorjem – članom zasedbe Stop in ZKŠT Žalec – uspelo izpeljati z nekoliko okrnjenim proračunom. Neuspešni so bili namreč na večletnem razpisu ministrstva za kulturo, od katerega bodo letos dobili le 2.500 evrov. Organizacija festivala bo sicer stala približno deset tisoč evrov.

VEČ V PRIHODNJI ŠTEVILKI NOVEGA TEDNIKA

ŠO, foto: SHERPA