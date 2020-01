V Žalcu na ogled Obrazi iz sanj

V Domu II. slovenskega tabora Žalec so danes odprli že 12. tradicionalno razstavo dijakov programa umetniška gimnazija – likovna smer Gimnazije Celje – Center. Naslovili so jo Obrazi iz sanj.



Razstavo si bo mogoče ogledati do 22. januarja, od ponedeljka do četrtka od 8. do 16. ure, ob petkih od 8. do 13. ure ter v času prireditev. Vstop je prost.

Kljub temu, da obstaja že 17 let, je program umetniška gimnazija – likovna smer najmlajši od treh na Gimnaziji Celje – Center. Vanj se že 17 let lahko vpisujejo osnovnošolci iz Celja in širše regije, ki jih zanimata umetnost in umetniško ustvarjanj. Po štirih letih šolanja in opravljeni splošni maturi se dijaki odločajo za zelo različne študijske programe, tako umetniške kot neumetniške, umetniško ustvarjanje pa ohranijo kot prostočasno dejavnost. Šolsko delo je obogateno še z mnogimi zanimivimi obšolskimi dejavnostmi na šoli in zunaj nje, ki dijakom širijo znanje in obzorje ter oblikujejo njihovo osebnost.