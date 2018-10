V Žalcu položili temeljni kamen novega bloka

V Žalcu so položili temeljni kamen novega stanovanjskega bloka in simbolno obeležili začetek gradnje novih modernih in energetsko varčnih stanovanj v stanovanjski soseski od državni cesti med Tušem in bencinsko črpalko Petrol.

Investitor – podjetje Gradiatim iz Šmartnega ob Paki – naj bi blok zgradil najkasneje do marca leta 2020. V njem bo 59 stanovanj s 97 parkirnimi mesti. Občina Žalec gradnjo stanovanjskih enot za trg podpira, saj je to prva večja stanovanjska gradnja stanovanj po dvajsetih letih. Odkupiti namerava najmanj štiri stanovanja, ki jih bo oddajala kot neprofitna. Z investitorjem je sklenila pogodbo o opremljanju zemljišča, na podlagi katere bo Gradiatim zgradil del cestnega omrežja s pripadajočo javno infrastrukturo.

ŠO, foto: TT