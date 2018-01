V Žalcu se je zaključil letošnji Bumfest

Mednarodni tolkalski festival je v dveh dneh postregel s tremi razprodanimi koncerti, na katerih se je predstavilo pet tolkalskih zasedb iz šestih različnih držav. Po več letih premora tudi iz Združenih držav Amerike.

Na letošnjem festivalu so nastopili devetčlanska tolkalska zasedba z ameriške univerze v Radfordu z menorjem dr. Robertom Sanderlom, enajstčlanska zasedba Mas Percusion s plesalci iz Valencie, poljski duet, sestavljen iz očeta in sina, avstrijski tolkalist Richard Filz in svetovno znana nemška bobnarka Anika Nilles. Poleg zvenečih imen iz sveta tolkalne glasbe je na letošnjem Bumfestu nastopilo tudi 22 učencev tretjega razreda Waldorfske šole Savinja iz Žalca. Predstavili so se s svojo pevsko-tolkalno točko, ki jo je pripravila mentorica Monika Žuran. Zaživela je tudi himna, ki jo je na pobudo umetniškega direktorja festivala Dejana Tamšeta izdelal Stane Špegel, ambasador festivala pa je bil Boštjan Romih.

»Presegli smo vsa pričakovanja. Napolniti tri dvorane po 400 ljudi v tako majhnem okolju je seveda dosežek, ki si ga lahko samo želiš. Naši gostje na odru so se odlično počutili, prav vsi do zadnjega pa so bili navdušeni nad občinstvom. Od prve minute dalje so gledalci sodelovali z izvajalci, ta energija se je pretakala skozi ves festival,« je povedal umetniški direktor festivala Dejan Tamše.

»To je enkraten festival. Česa takega še nisem doživel. Sam na poljskem tudi organiziram nekaj podobnega, vendar je to tukaj v Žalcu na čisto drugem nivoju. Kako nas je ponesla publika, kako je vse utečeno, brez ene same napake,« dodaja Piotr Sutt, ki je s svojim sinom Bartlomiejem v duetu sodeloval na drugem koncertu.

»Že po delavnici, ki sem jo imela dopoldne sem začutila, da se pravzaprav zelo dobro počutim v Žalcu. Ko sem stopila pred več kot sto slušateljev moji delavnici in predavanju, sem takoj »padla noter«, in bila presenečena, kako dobro smo delali in kako hitro je minilo 90 minut. Zaradi tega sem bila na večernem koncertu res sproščena,« pa je dodala prva zvezdnica festivala Anika Nilles, ki je nastopila na obeh večerih s kratkim programom, s preko sto udeleženci na njeni delavnici pa podrla vse rekorde do sedaj.

ŠO, foto: SHERPA