V Žalcu se smejejo

Tretji ponedeljek v januarju velja za najbolj depresiven dan v letu, a v Žalcu je bilo ta ponedeljek vse prej kot tako. V avli doma II. slovenskega tabora so odprli zanimivo razstavo z naslovom 365 dni, 365 nasmehov, ki je nastala na podlagi istoimenske spletne akcije.

V letu 2017 je v okviru projekta 365 dni, 365 nasmehov zažarel vsaj en nasmeh na dan. Ob uspešni sklenitvi spletne akcije, prežete s pozitivno energijo, so vsi nasmeški zasijali na prav posebni razstavi, ki si jo lahko v avli doma II. slovenskega tabora ogledate še do tega petka. Na črnobelih fotografijah, ki so pripete na rumene helijeve balone, ki dajejo razstavi posebno prikupnost in barvitost, so tako tisti najmlajši kot nekoliko starejši, vsem pa je skupen širok nasmeh.

ŠO, foto: SHERPA