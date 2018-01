V Žalcu vse pripravljeno za letošnji Bumfest

Žalec bo prihodnji konec tedna že 12. leto zapored središče tolkalne glasbe. Bumfest 2018 bo v dveh dneh na odru doma II. slovenskega tabora v Žalcu gostil znane glasbenike z vsega sveta.

Prva dama letošnjega festivala bo priljubljena nemška bobnarka Anika Nilles, ki bo nastopila tako na petkovem kot sobotnem koncertu. Gre za zvezdnico svetovnega kova, zato so se za na njen nastop, kot pravi umetniški direktor festivala Dejan Tamše, dogovarjali kar dve leti. Po nekajletnem premoru bodo na petkovem koncertu med nastopajočimi tudi tolkalci iz Združenih držav Amerike. Gre za člane Ansambla univerze tolkal v Radfordu. Nastopili bodo še španska tolkalno-plesna zasedba Mas Percusion, poljski tolkalski dvojec, sestavljen iz očeta Piotra Sutta in sina Bartlomieja Sutta, in avstrijski tolkalec Richard Filz. Manjkale ne bodo niti glasbene delavnice. Te bodo v soboto ves dan in v nedeljo dopoldne. Ambasador letošnjega festivala bo Boštjan Romih.

»Veseli smo, da smo tik pred 12. festivalom, ki ga vsako leto s pomočjo Občine Žalec uspešno organiziramo Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec in StoP – Slovenski Tolkalni Projekt. Vem, da se bodo gledalci tudi tokrat odlično počutili na koncertih. Veseli me, da je matineja že polna, medtem, ko so vstopnice za večerne koncerte še na voljo. Je pa opazen trend naraščanja prodaje vstopnic v predprodaji v primerjavi s prejšnjimi leti,« je dejal direktor ZKŠT Matjaž Juteršek.

Dejan Tamše, umetniški direktor festivala pravi: »Letošnji Bumfest bo spet zelo številen, saj nas čaka poslastica z glasbeniki, tolkalci in plesalci iz 6. držav. Veseli me, da je odziv gledalcev in lokalne skupnosti še vedno tako močan, da z veseljem pripravljamo festival vsako leto znova. Poleg koncertov in delavnic, ki so še vedno brezplačne za vse ljubitelje tolkal, pa bo z nami tudi ambasador Bumfesta Boštjan Romih.«

ŠO, foto: SHERPA