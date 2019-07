V Žalcu zbrana svetovna hmeljarska smetana

Hmeljarji in pivovarji z vseh koncev sveta so se danes zbrali v Žalcu, kjer so dopoldan slavnostno odprli strokovni del 57. kongresa Mednarodne hmeljarske organizacije. Kot smo lahko danes večkrat slišali je Slovenija je v svetovni špici hmeljarstva.

Slovenija je peta po proizvodnji hmelja na svetu, večino, več kot 95 odstotkov pridelka pa naši hmeljarji izvozijo, je od odprtju največjega mednarodnega hmeljarskega srečanja povedala sekretarka na kmetijskem ministrstvu Tanja Strniša. Poudarila je, da ministrstvo podpira obnovo hmeljišč in žlahtnjenje hmelja.

Martina Zupančič, direktorica Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, ki domuje prav v Žalcu, je spomnila, da so se leta 1972 v slovenskih hmeljskih nasadih začele širiti prve vzgojene sorte hmelja. Teh je danes že 18. Ob tem je postregla z zanimivim podatkom.

Hmeljarskega kongresa, ki ga po 27-ih letih znova gosti Slovenija, se udeležuje okoli 160 s hmeljem povezanih strokovnjakov iz 12ih držav. Današnjemu strokovnemu delu jutri sledi bolj sproščeno druženje, ko si bodo udeleženci ogledali šest hmeljarskih kmetij v Savinjski dolini in dve kraft pivovarni. Srečanje bodo sklenili s slovesnostjo ob odprtju nadkrite žalske tržnice pri fontani piv.

Tudi sicer bo uvod v avgust v Žalcu in okolici, že tradicionalno, zadišal po hmelju in pivu. V četrtek namreč na fontano prihaja nekaj novih okusov piva, med njimi je tudi pivo lokalne, nedavno odprte Savinjske pivovarne. Prvi petek v avgustu pa po vsem svetu obeležujemo svetovni dan piva, ki ga v Žalcu praznujejo kar dva dni.

Sicer pa so letos na žalski fontani prodali 22 tisoč vrčkov piva, od odprtja pred skoraj tremi leti, pa skupaj že 167 tisoč vrčkov.

