V Zdravstvenem domu Velenje omejili število vhodov v prostore

Zdravstveni dom Velenje je zaradi trenutne epidemiološke situacije in razmer zaradi možnosti okužb s koronavirusom omejil število vhodov v prostore zdravstvenega doma.

Za bolnike in zaposlene je vstop v dopoldanskem času omogočen skozi vhod pri dežurni ambulanti in iz garažne hiše, popoldne in ponoči pa le pri dežurni ambulanti. Za to so se v ZD odločili zaradi zavarovanja vseh ostalih bolnikov, ki bi bili v primeru suma okužbe s koronavirusom pri določenem bolniku tudi ogroženi.

Kot pojasnjuje strokovna direktorica velenjskega zdravstvenega doma Katarina Rednak Paradiž, je ob dveh odprtih vhodih v prostore doma urejena triaža. »Osebo vprašamo po razlogih za prihod v Zdravstveni dom Velenje in če bi slučajno kazala znake morebitne okužbe s koronavirusom, bi jo takoj napotili v izolacijsko ambulanto.«

Zdravstveni dom Celje je skupaj s celjsko bolnišnico poleg Zdravstvenega doma Velenje vstopna točka za odvzem brisev v primeru suma okužbe s koronavirusom na našem območju. Kot je znano, je ministrstvo za zdravje v Sloveniji uredilo 16 takšnih vstopnih točk. Oseba, ki pri sebi opazi morebitne simptome okužbe, pa mora pred prihodom na vstopno točko poklicati svojega osebnega zdravnika.

SŠol