V Zgornji Savinjski dolini mednarodno srečanje starodobnikov

V Zgornji Savinjski dolini bo danes in jutri mednarodno srečanje voznikov starodobnih vozil. Udeleženci se bodo dopoldan zbrali na prireditvenem prostoru na Ljubnem, od koder se bodo odpeljali na panoramsko vožnjo v Logarsko dolino.

Najprej se bodo ustavili v Lučah, kjer bo ogled etno vasice ter pokušina zgornjesavinjskega želodca. Pot jih bo nato vodila v Solčavo, kjer se bodo seznanili z izdelki domače obrti, predvsem s tamkajšnjim polstenjem. Končna postaja vožnje bo v Logarski dolini, kjer bo na ogled razstava starodobnih vozil in sodobnih vozil znamke BMW. Ta si bo mogoče ogledati še jutri, v nedeljo. Na razstavi bodo na ogled starodobna BMW-jeva vozila, ki so last članov društva Zgornjesavinjski starodobniki. Njegov sedež je na Ljubnem ob Savinji.

BJ