V Žički kartuziji jubilejni Festival lepopisja

V Žički kartuziji se bo ob 16. uri začel jubilejni Festival lepopisja, ki ga pripravlja konjiški turistično informacijski center. Lepopisje je bilo zelo upoštevano že med menihi v srednjeveških samostanih ter tudi širše. Vse do leta 1959, je bilo lepopisje v slovenskih osnovnih šolah, celo samostojni šolski predmet.

Festival lepopisja je letos že petnajsti po vrsti. Na natečaju je sodelovalo trinajst slovenskih osnovnih šol in to na temo »Kartuzijani so še znali pisati na roko, pa mi?«. Nastalo je več kot sto del. Danes bodo najboljša dela nagrajena, organizator pa pripravlja nasploh bogat program. V spremljevalnem programu bodo med drugim tudi lepopisne delavnice. Razstava nastalih lepopisnih del bo na ogled še ves mesec.

BJ

Foto: arhiv RC