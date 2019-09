V znamenju občinskega praznika in 60-letnice mesta

Jutri bo minilo natanko 60 let, odkar je bilo odprto mestno središče Velenja, že danes zvečer pa bo v tamkajšnjem domu kulture osrednja prireditev ob občinskem prazniku te mestne občine.

Tamkajšnji podžupan Peter Dermol je prepričan, da Velenje tudi po 60 letih ostaja takšno, kot so ga ustvarile tedanje generacije. Po njegovih besedah je namreč mesto priložnosti ter mesto, ki je poznano po skrbi za sočloveka in po visoki kakovosti bivanja. “Skrbimo za vse občane, od najmlajših do najstarejših. Tukaj smo doma ljudje, ki drug drugemu pomagamo in si stojimo ob strani. Želim si, da nikoli ne bi izgubili sožitja, občutka do sočloveka.”

Ponosen je, da so v mestu, ki letos praznuje 60 let, občanom in obiskovalcem na voljo številne brezplačne storitve. Od brezplačnega javnega prevoza, brezplačne pravne pomoči, možnosti brezplačne izposoje koles, plačevanja položnic brez provizije, do brezplačnega obiska Velenjske plaže. Vse to po njegovem prepričanju zvišuje kakovost bivanja občanov, in omogoča dobro počutje obiskovalcem. “Smo občina, ki ne gradimo le, ko je predvolilno obdobje. Vseskozi iščemo denar za naložbe. V zadnjih desetih letih smo zanje namenili 160 milijonov evrov, in za vrednost omenjenih naložb smo danes zadolženi osem milijonov evrov neto.”

Mestna občina Velenje letos razpolaga s 54 milijoni evrov, od tega naložbam namenja 23 milijonov evrov, kar je nekaj več kot 40 odstotkov proračuna.

Kdo so prejemniki občinskih priznanj?

Grb Mestne občine Velenje bodo prejeli Center za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje, tamkajšnje turistično društvo in Pihalni orkester Premogovnika Velenje. Center za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje že 60 let izobražuje in usposablja otroke in mladostnike s posebnimi potrebami. Turistično društvo Velenje že več kot 60 let vzpodbuja turistični razvoj, organizira turistične prireditve in skrb za urejeno, lepo in čisto okolje. Pihalni orkester Premogovnika Velenje pa v letošnjem letu slavi 100. obletnico delovanja. Plaketo mestne občine bodo prejeli Smučarski klub Velenje, tamkajšnji karate klub in Društvo tabornikov Rod jezerskega zmaja.

TS

Foto: GrupA