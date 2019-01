V znamenju odpravljanja škode po neurjih

Občina Solčava je sprejela svoj letošnji proračun, ki je v znamenju odpravljanja škode po hudih neurjih ter nekaterih naložb. Gre za rebalans dveletnega proračuna, ki so ga svetniki sprejeli že pred koncem leta 2017. Po novem, naj bi znašali letošnji skupni prihodki in odhodki, okoli 1,8 milijona evrov. Oboji so več kot 60 odstotkov višji, kot so bili sprva načrtovani.

V letošnjem proračunu, namenja Solčavsko posebno pozornost, sanaciji po neurjih. O njej županja, Katarina Prelesnik:

Tako kot že lani, je tudi letos največ sredstev namenjenih odpravljanju posledic po naravnih nesrečah:

Letos bo Solčava zaključila dvoletni projekt urejanja središča vasi. Gre za gradnjo pločnika in ureditev parkirišč:

Občina bo prav tako odkupila planinsko Kočo na Klemenči jami.

BJ

Foto: arhiv RC