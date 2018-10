V znamenju umetne inteligence

Ob sejmu Feel the future še prvi sejem in festival videoiger

Na Celjskem sejmu bo od 17. do 19 oktobra drugi sejem inovativnih digitalnih rešitev Feel the future. Letošnjega sejma se bo udeležilo več kot 40 razstavljavcev, ki bodo predstavili rešitve za izboljšanje učinkovitosti poslovnih in delovnih procesov.

Kot je povedal Robert Otorepec, izvršni direktor Celjskega sejma, je sejem Feel the future namenjen predvsem podjetjem, hkrati pa tudi širši publiki, vsem, ki jih zadevajo inovativne digitalne rešitve.

Osrednje teme tokratnega sejma bodo umetna inteligenca, varnost podatkov, blokchain tehnologije in e – izobraževanje. Tudi letos so organizatorji k sodelovanju povabili deset digitalnih start-up podjetij, najboljši trije bodo na sejmu tudi nagrajeni. Drugo izvedbo sejma Feel the future pa bo letos pospremil tudi prvi sejem in festival videoiger, na katerem bodo obiskovali lahko spoznali najnovejše izdelke s tega področja, na ogled pa bodo tudi turnirji z nagradnimi skladi.

