Vadba bo postala nepogrešljiv del življenja

V tokratni številki Novega tednika je objavljena zadnja prijavnica za Akademijo zdravega življenja, v kateri bo skupina prijavljenih v treh mesecih izgubljala odvečno težo pod vodstvom 24alife, najboljših strokovnjakov s področja zdravega življenja. Ne pozabite, da gre za vrhunsko ekipo ljudi, ki sodelujejo s športniki, ki so prejemniki olimpijskih medalj, in za parterje svetovno znane Mayo klinike. Samo do konca decembra je namreč še čas, da se prijavite za projekt. Januarja bomo s prijavljenimi opravili strokovni pogovor in izbrali do petnajst udeležencev, ki bodo svoje življenje začeli spreminjati februarja. Projekt bo trajal do konca aprila. Do takrat se boste udeleženci in naši bralci prepričali, da ponujamo – ne le v Sloveniji, ampak tudi na svetu – najboljši način izgube teže.

Svetovno najbolj priznane metode bodo prinesle uspehe in znanje slehernemu v akademiji

Cilj Akademije zdravega življenja ne bo le izguba odvečne teže, ampak tudi, da bosta telesna aktivnost in vadba postali del življenja vseh udeležencev, ki bodo sodelovali v projektu. Da bo točno tako, zagotavljata kineziologa Katja Plaskan in Matevž Klevže, ki bosta sodelujoče vodila skozi vadbo. Z njimi bosta trenirala in poskrbela, da bo vadba varna ter prilagojena zdravstvenem stanju vsakogar v projektu.

Bistvo vadbe ob izgubi odvečne teže ni v tem, da je vadba naporna in da posameznik med njo trpi, pravi kineziologinja Katja Plaskan. »Sodelujoči ne bodo razmišljali o tem, da morajo teči, vaditi ali hoditi v hrib samo zato, da bodo dosegli cilj. Naučili jih bomo, da bodo v aktivnostih uživali. Torej da ne bodo prostega časa preživljali samo ob kavicah, ampak da bodo druženje s prijatelji preživeli aktivno in predvsem zdravo. Vse to bo postalo njihov vsakdan.«

Trenirali bodo varno

Treniranja na »polno« ne bo. Ker takšen način »hujšanja« ni zdrav in ne obrodi sadov oziroma kasneje povzroči, da se kilogrami povrnejo. »Vadba, ki jo bomo sestavili za akademijo, bo v veliki meri prilagojena posamezniku glede na zdravstveno stanje, starost, težo in sposobnost,« pravi kineziolog Matevž Klevže.

Ves čas bosta Katja in Matevž skrbela, da bodo vsi vaje izvajali pravilno. In to je bistvo. Kajti postopnost in pravilna izvedba sta pomembni še posebej v začetku projekta. Plaskanova opozarja na zadevo, na katero v akcijah hujšanja pogosto ljudje pozabijo. Posledice prehudega tempa v začetku hujšanja se pokažejo šele čez čas kot različne poškodbe. In takrat se posameznik sploh ne zaveda, da je do poškodb prišlo ravno zaradi hudega treninga in vadbe na začetku hujšanja. In nesporno je, da danes marsikateri trener na to ljudi ne opozori. Zato je velik plus akademije, da bosta vaje Katja in Matevž pripravila tako, da bodo varne in da sodelujoči ne bodo imeli kasnejših poškodb. In to jasno povesta. Na takšen način jim bosta ponudila trenutno medicinsko in znanstveno najbolj varen način izgube teže v svetu.

Kineziologa Katja Plaskan in Matevž Klevže. Cilj ni shujšati na hitro, ampak se naučiti, kako tudi po projektu na pravilen način nadaljevati zdrav način življenja. Takrat teža ne bo več problem. Vse, kar je na hitro, je šok za telo, ki ga človek lahko plačuje dolgo časa. Zato v Akademiji zdravega življenja obljubljamo, da vas bomo na pravilen in zdrav način pripeljali do cilja.

Vajo bo »vodil« tudi srčni utrip

Akademija bo sodelujočim ponudila prvovrstno novost v svetu. Posebno mobilno oziroma spletno aplikacijo, ki bo vse vodila tudi skozi pravilno izvedbo vaj. Zaenkrat lahko izdamo le toliko, da bodo skupinske vadbe v fitnesu izgledale tako, da bo vsak posameznik imel svojo napravo za merjenje srčnega utripa in da bodo vadili tako, da bodo ves čas imeli na steni projiciran svoj srčni utrip. Vadbe bodo prilagojene vsakemu posamezniku glede na njegovo zdravstveno stanje. Prikaz jim bo omogočal spremljanje utripa, ki jim bo vodilo oziroma pokazatelj, v kakšni »coni« utripa je varno vaditi glede na stanje in glede na izgubo teže, ki jo želijo doseči. Enako bodo delali tudi doma, kjer jih bo ves čas vodila aplikacija. Poleg tega bo sleherni od njih obravnavan individualno glede na spol, starost, težo, zdravstveno stanje. To bo pomembno zato, ker bo med prijavljenimi zagotovo tudi kdo, ki ima kakšna specifična obolenja in mora biti še toliko bolj strokovno nadzorovan.

Vaje, ki jih bodo izvajali v akademiji, ne bodo vedno enake. Sestavljene bodo različno, tudi zabavno, saj želimo z ekipo 24alife ljudem spremeniti pogled na izgubo teže. Postajali bodo »fit«, pri čemer ne bodo samo »hujšali«. In to znanje jim bo ostalo za vse življenje.

SIMONA ŠOLINIČ

Foto: GrupA