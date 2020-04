Vadba doma preko elektronske povezave s strokovnjakom

Mladinski center Dravinjske doline organizira brezplačno skupinsko vadbo Razgibajmo se doma, ki bo potekala preko spleta.

Cilj e-vadbe je ohraniti zdravje, spodbuditi dobro počutje in izboljšati gibalne sposobnosti v teh razmerah. E-vadba je primerna za vse generacije, tudi za starejše. Izvajala se bo dvakrat tedensko: ponedeljek in sredo, od 9. do 9.30 ure. Potekala bo s pomočjo skupinskega video klica preko programa Skype.

Vsi, ki se bodo vključili v vadbo na elektronski način, potrebujejo le prostor doma, kjer bodo lahko vaje izvajali nemoteno, računalnik ali pametni telefon, internetno povezavo, športna oblačila ali oblačila, ki bodo dovoljevala neovirano gibanje in veliko dobre volje.

Podrobnosti o tem, kako se lahko ljudje prijavijo na vadbo, ki je brezplačna, so objavljene TUKAJ.