Vaja pokazala dobro usklajenost reševalnih ekip v primeru potresa

Na Celjskem je bila danes ena največjih slovenskih vaj Potres zahodna Štajerska. Vaja je bila le teoretična, torej na terenu ni bilo reševalnih ekip, v njej pa so preverjali usklajenost in učinkovitost sodelovanja različnih enot zaščite in reševanja po občinskih štabih.

Predpostavka vaje je bil potres osme stopnje, ki je imel žarišče v Žalcu. Potres takšne stopnje bi pomenil, da bi bilo življenjsko ogroženih 237 oseb, lažje poškodbe pa naj bi dobilo 830 oseb, več tisoč stavb pa bi bilo poškodovanih ali neuporabnih. Kot pravi vodja celjske izpostave Uprave za zaščito in reševanje Janez Melanšek je vaja pokazala dobro usklajenost ekip. Natančnejše analize pa bodo opravili v naslednjih dneh, ko bodo odpravili tudi morebitne pomanjkljivosti.

Kot dodaja Melanšek na spletu obstaja tudi posebna aplikacija Potrog, namenjena ravno ugotavljanju potresne varnosti. Na spletni strani Potrog lahko potresno (ne)varnost svojih stavb torej lahko preverijo vsi prebivalci.

V današnji vaji je sodelovalo 20 občin na Celjskem.

SIMONA ŠOLINIČ