Varilec (m/ž) (Žalec)

Od kandidatov pričakujemo IV. stopnjo izobrazbe smeri varilec ali ključavničar, 1 leto delovnih izkušenj z varjenjem, atest s področja varjenja, brezhibno branje načrtov, zmožnost presoje, komunikativnost, inovativnost, inventivnost, zmožnost delati v skupini, natančnost. Kandidatu nudimo zaposlitev za nedoločen čas s 3-mesečnim poskusnim obdobjem, redno in stimulativno plačilo za dobro opravljeno delo. Prijave zbiramo do 13. 4. 2019. Vi-Ja, proizvodnja, trgovina in storitve, d. o. o., Gotovlje 111c, 3310 Žalec. Več informacij na www.trgotur.si.