Opis del in nalog: samostojno izvajanje nalog postopkov navarjanja in varjenja, priprava in vpenjanje orodij za postopek varjenja, upravljanje dvigala in ročnih transportnih sredstev, izvajanje avtokontrole, izvajanje del celovitega preventivnega vzdrževanja, čiščenje in urejanje delovnega okolja in sredstev. Unior, d. d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče. Prijave zbiramo do 26. 9. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.