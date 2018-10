Varneje po cesti od Trnovelj do Zadobrove

Mestna občina Celje je končala obnovo nekaj več kot kilometer dolgega odseka lokalne ceste Trnovlje pri Celju – Zadobrova.

Gradbena dela so bila izvedena v dveh etapah: v prvi od septembra leta 2016 do avgusta lani je bila v okviru asfaltiranja 650 metrov dolgega cestnega odseka obnovljena celotna komunalna infrastruktura, zgrajene tudi površine za pešce in urejena javna pot.

Druga etapa, ki se je začela oktobra lani, pa je vključevala obnovo 400 metrov dolgega odseka lokalne ceste in dveh odsekov javnih poti v skupni dolžini 144 metrov. Tudi na tem cestnem odseku je bila v celoti zamenjana komunalna infrastruktura. Skupna vrednost obeh etap obnove je znašala približno 800 tisoč evrov.

RG

Foto: MOC