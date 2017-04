Pri vseslovenskem programu Varno na kolesu je letos sodelovalo 20 šol s Celjskega. Danes ob 10.15 uri bo na Osnovni šoli Polzela regionalno srečanje in podelitev nagrad najbolj uspešnim sodelujočim iz Savinjske in Koroške regije.

Program Varno na kolesu je namenjen šolarjem, ki se pripravljajo na opravljanje kolesarskega izpita in se v tej vlogi šele vključujejo v promet. Projekt, ki se sicer izvaja vsako leto zadnjih pet let, je do sedaj povezal že več kot 10 tisoč mladih kolesarjev. O namenu in cilju vodja programa Varno na kolesu Tajna Medved:

Gre za tri sklope nalog, ki so jih učenci opravljali od oktobra do konca marca:

Na OŠ Polzela bo danes zadnje regijsko srečanje, kjer se bodo zbrali učenci 20 šol iz Savinjske in dela Koroške regije. Tri najboljše šole bodo prejele denarno donacijo, razglašeni pa bosta tudi dve najboljši šoli, ki se bosta udeležili velike zaključne prireditve maja v Ljubljani.

Sicer je letos v programu sodelovalo 87 šol iz Slovenije, kar je več kot 3000 učenk in učencev. Pobudnica programa Varno na kolesu je družba Butan plin v sodelovanju z Javno agencijo RS za varnost prometa, Kolesarsko zvezo Slovenije, Telekomom Slovenije ter družbo BTC.

EP

Foto: avto.info