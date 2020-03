Varstva v vrtcih ne bo niti za nujne primere

Kot je znano, bodo od jutri naprej zaprti vsi zavodi s področja vzgoje in izobraževanja ter univerze. Doslej je bilo po posameznih občinah predvideno v vrtcih vsaj nujno varstvo za otroke zdravstvenih in drugih nujno potrebnih poklicev. Nova ministrica je izdala obvestilo, da v vrtcih ne bo nobenega organiziranega varstva. Poziva k individualni pomoči pri varstvu otrok v teh družinah.

Danes je vlada sprejela odlok o prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih zavodih, s katerim od jutri do preklica zaradi preprečevanja širjenja nalezljive bolezni COVID-19 prepoveduje zbiranje ljudi v vseh izobraževalnih ustanovah. Na podlagi omenjenega odloka vlade bo danes nemudoma poslana posebna okrožnica vsem vzgojno-izobraževalnim ustanovam in univerzam po državi.

Vrtci, osnovne šole, osnovne šole s prilagojenim programom, glasbene šole, srednje šole, višje strokovne šole, univerze in samostojni visokošolski zavodi, domovi za učence, dijaški domovi, študentski domovi, organizacije za izobraževanje odraslih do preklica ostajajo zaprti.

Do nadaljnjega je ukinjeno kakršnokoli organizirano varstvo otrok, saj je širjenje virusa COVID-19 najintenzivneje prav preko najmlajših, neposredno ogroženo pa je tudi vse zaposleno osebje.

„Lepo prosimo za razumevanje, hkrati pa vas iskreno naprošamo, da našemu navodilu v celoti sledite. Le če bomo dosledno izvrševali navodila, bomo Slovenke in Slovenci premagali tudi to izredno situacijo, ki je, verjamem, za vse nas skrajno neprijetna in težka.

Toplo naprošam vse tiste, ki lahko družinam z otroki, ki potrebujejo varstvo, priskočite na pomoč pri varovanju njihovih otrok – še posebej imam v mislih otroke, katerih starši morajo biti v službah po bolnišnicah, policiji in vojski – da to storite. To naj niso starejši ljudje oziroma tisti, ki so v primeru korona virusa v rizični skupini,“ je med drugim zapisala dr. Simona Kustec.

