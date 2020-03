Varstvo na domu in zaprta igrišča

Mestna občina Celje je poleg že znanih ukrepov za preprečevanje širjenja koronovirusa danes sporočila še nekatere.

Za pomoč osebam, ki ne morejo od doma, je vzpostavila stično točko vseh prostovoljcev pri Civilni zaščiti Celje. Tako prostovoljci, ki so pripravljeni pomagati, kot občanke in občani, ki potrebujejo pomoč pri opravkih, lahko pokličejo na telefonsko številko 03 491 09 20.

Varstvo otrok v Mestni občini Celje bo organizirano na domu staršev otroka. Tako otroci kot prostovoljci morajo biti zdravi in ne smejo kazati bolezenskih znakov. Starši in prostovoljci bodo prejeli ustrezna navodila in podpisali izjavo (navodila in izjava so dostopni na spletni strani MOC). Vsi javni vrtci in osnovne šole so dobili navodila, naj med svojimi sodelavci poiščejo prostovoljce, ki bodo lahko poskrbeli za varstvo vključenih otrok iz posameznega vrtca ali šole na domu.

Starši, ki potrebujejo varstvo za svoje predšolske otroke, naj to sporočijo na elektronski naslov ravnateljice Vrtca Tončke Čečeve: [email protected] ali po telefonu 041 612 473.

Starši osnovnošolskih otrok, ki potrebujejo varstvo, naj to sporočijo ravnatelju III. osnovne šole Celje: [email protected] ali 031 343 057.

Do tovrstnega varstva otrok so upravičeni starši predšolskih otrok in otrok od 1. do 5. razreda, ki opravljajo delo, ki je nujno za delovanje družbe in države v izrednih razmerah, če sta oba starša zaposlena v eni od naštetih organizacij in imata oba razporeditev dela v isti izmeni.

Mestna občina Celje je medtem igrišča, kjer je to mogoče, zaprla, na vidna mesta namestila pisna opozorila, da naj se otroci in starši ne zadržujejo na igriščih. Upoštevanje navodil bo v prihodnjih dneh nadzorovalo mestno redarstvo.

TC, foto: SHERPA