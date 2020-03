Varstvo otrok za starše, ki opravljajo nujno delo za družbo in državo

Vsi vrtci, javni in zasebni, bodo s 16. marcem 2020 zaprti. Dejavnost prenehajo opravljati tudi vsi varuhi predšolskih otrok na domu, ki so vpisani v register varuhov predšolskih otrok. Nujno varstvo otrok bo organizirano le za otroke, katerih starši bodo nujno potrebovali varstvo, ker bodo dolžni še naprej opravljati svoje delo. Organizacija nujnega varstva se dogovori izključno na nivoju posamezne občine, z županom, poveljnikom Civilne zaščite in ravnateljem vrtca. Nujno varstvo otrok se izkazuje s pisno izjavo delodajalca, da starši opravljajo delo, ki je pomembno za delovanje družbe in države v izrednih razmerah. Takšno delo opravljajo zdravstveni delavci, zaposleni v civilni zaščiti, vojski in policiji in v drugih službah, ki so pomembne za oskrbo prebivalstva.

To je med drugim zapisano v okrožnici ministrstva za izobraževanje, ki jo je pripravilo skupaj s predstavniki Združenj občin Slovenije in Skupnostjo vrtcev Slovenije in v njej navedlo podrobnejša navodila za ravnanje ob tem ukrepu. Za starše, ki so upravičeno do takšnega varstva je zato priporočljivo, da se o tem pozanimajo na svoji občini.

Objavljamo, kako bo na podlagi te okrožnice organizirano varstvo otrok v Mestni občini Celje. Pogoj za sprejem otroka v varstvo je, da nujno delo opravljata oba starša in da je otrok zdrav.

Varstvo za celjske osnovnošolce:

Varstvo za celjske osnovnošolce do vključno 5. razreda bo organizirano v prostorih III.OŠ in sicer od ponedeljka do petka med 6. in 17. uro. Varstva v dneh vikenda zaenkrat ne bo.

Starši otrok, ki bodo upravičeni do te oblike varstva, se lahko obrnejo na telefonsko številko 031/343-057 oz. elektronski naslov [email protected]

Ob prijavi morajo starši predložiti pisno izjavo delodajalca, da opravljajo delo pomembno za delovanje družbe in države v kriznih razmerah. Te podatke morajo navesti za oba starša. Storitev za vse starše otrok celjskih osnovnih šol bo brezplačna. Otroka v varstvo in pri prevzemu z varstva spremlja odrasla oseba.

Varstvo za celjske vrtčevske otroke:

Varstvo za vrtčevske otroke bo od ponedeljka, 16. marca, dalje zagotavljal za vse tri javne celjske vrtce Vrtec Tončke Čečeve v enoti Gaberje (rumena hiša), Mariborska 43, Celje. Delo bo organizirano v izmenah (dopoldne, popoldne) od 5.30 do 20.30 ure. Če se bo situacija zaostrovala, pa bodo po potrebi poslovali tudi med vikendom oz. 24 ur. Potrebam staršem se bodo sproti prilagajali.

Starši, ki so upravičeni do te oblike varstva, lahko svojega otroka prijavijo na e-naslov [email protected] oz. tel. št. 03 42 57 030. Ob prijavi morajo starši predložiti pisno izjavo delodajalca, da opravljajo delo pomembno za delovanje družbe in države v kriznih razmerah. Te podatke morajo navesti za oba starša. Podrobnejša navodila za prijavo bodo objavljena na spletnih straneh vseh treh vrtcev.

V javnih vrtcih bodo za vse informacije dosegljivi po elektronski pošti in na telefonski številki uprave posameznega vrtca, med tednom od 7.00. do 15. ure.

Skladno z okrožnico Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport so starši za čas, ko bodo vrtci zaprti, plačila za vrtec oproščeni. Plačila so oproščeni tudi starši, ki bodo koristili nujno varstvo.

Pozivajo vse starše in otroke, naj dosledno upoštevajo navodila NIJZ. To med drugim pomeni, da se otroci med sabo ne obiskujejo in omejijo osebne stike v največji možni meri.

Na MOC zaradi omejitve širjenja virusa apelirajo na starše, da ne glede na navedeno možnost varstva naredijo vse, da zagotovijo lastno varstvo v skladu z navodili pristojnih služb.

Martina Vuk, državna sekretarka na ministrstvu za izobraževanje:

Nujno varstvo bo potekalo v skupinah, ki ne bodo večje od šest otrok, s tem sledimo priporočilom NIJZ-ja. Prostori bodo morali biti redno prezračeni in dovolj veliki, da se lahko med otroki omogoči primerna razdalja. Imeti morajo na voljo tudi vse higienske pripomočke (milo, voda, papirnate brisačke). Pomembno je tudi, da ne prihaja do združevanj posameznih skupin. Pozivamo, naj otroci v primeru lepega vremena čim več časa preživijo zunaj.

