Več kot 600 vlog za neprofitna stanovanja

V družbi Nepremičnine Celje ta čas obravnavajo vloge, ki so jih prejeli na zadnjem razpisu za neprofitna stanovanja, ki je bil objavljen v začetku leta, vloge prosilcev pa so sprejemali do konca aprila. Razpis naj bi bil predvidoma zaključen proti koncu leta.

Kot je povedal Primož Brvar, direktor Nepremičnin Celje, so na razpis prejeli 607 vlog, pregled in obdelava vseh vlog pa je precej dolgotrajen postopek. V Nepremičninah računajo, da bo po pregledu vlog med njimi ostalo približno 550 upravičencev do neprofitnih stanovanj.

“Pričakovali smo takšno število vlog, torej približno 600, to pa je tudi številka, ki smo jo dosegli v letu 2016”, je povedal Primož Brvar.

Kot je še dejal naš sogovornik, je tako visoko število prijav tudi zaradi tega, ker so se morali tisti, ki so v tržnem najemu pri zasebnikih, prav tako prijaviti na razpis za neprofitna stanovanja, če želijo biti upravičeni do subvencije k tržni najemnini. Vsekakor gre za neko realno stanje potreb na najemnem trgu.

“Naš cilj je, da po tem razpisu oddamo najmanj 100 neprofitnih stanovanj, sicer pa bomo za novo stanovanjsko sosesko DN pripravili tudi druge razpise, za oskrbovana stanovanja za starejše, del stanovanj pa bomo namenili mladim in mladim družinam.

V soseski Dečkovo naselje – DN10 je za oskrbovana stanovanja predvidenih 14, za mlade in mlade družine pa 30 stanovanj.

ROBERT GORJANC

Infografika: Nepremičnine Celje