Več kot tisoč daril in še veliko več srečnih nasmehov

Božičkovi pomočniki so iz celjske Božičkove tovarne daril letos odposlali kar 1.111 paketov. S pomočjo dobrih ljudi je Humanitarno društvo Enostavno pomagam tako že peto leto zapored otrokom iz socialno šibkejših družin širše celjske regije pričaralo praznični čudež. Letos prvič so člani društva v decembru izvedli še projekt, namenjen starejšim Enostavno solidaren, in poskrbeli za obdarovanje 150 starostnikov.



Mineva pet let, odkar so v Humanitarnem društvu Enostavno pomagam zaznali, da je v širši celjski regiji vsako leto več staršev, ki svojemu otroku pod božično smrečico ne morejo postaviti darila. Člani društva in njihovi podporniki so se odločili, da se bodo trudili uresničiti božično poslanstvo in poskrbeli, da bo čim več teh otrok doživelo božično veselje. Tako je zaživela Božičkova tovarna daril.

Letos je pri akciji sodelovalo več kot 40 vrtcev in osnovnih šol iz kar 45 krajev širše celjske regije, ki so za obdaritev predlagali 1.111 otrok. Božičkova tovarna daril je obratovala od 29. novembra do 20. decembra, v tem času je 15 prostovoljnih Božičkovih pomočnikov opravilo kar 1.950 delovnih ur. Zbrana darila so prostovoljci s poklicnimi in prostovoljnimi gasilci iz celjske regije ter letos prvič tudi s celjskimi policisti osebno dostavili na 460 naslovov in tako skupaj prevozili kar 1.450 kilometrov.

1 od 4

Dokazali, da imajo veliko srce

»Še vedno verjamem v dobroto in srčnost ljudi,« pravi Milan Ninić, predsednik Humanitarnega društva Enostavno pomagam. »Zadnjih šest tednov je bilo napornih in vsi čutimo utrujenost, a vse nam je poplačano s tem, da smo ponovno uspeli obdariti ogromno otrok in da bo na božični večer zaradi nas in vseh dobrih ljudi, ki so enostavno pomagali z nakupom darila, žarelo 2.222 otroških očk več,« je dejal eden od motorjev akcije in dodal, da prostovoljcem vtisi s terena, bodisi nasmehi bodisi solze, vlivajo novih moči. »Želim si, da bi s svojim delom še naprej ohranjali vero v čudeže in dobrega moža. Ponosen sem na našo ekipo prostovoljcev, ki so žrtvovali svoj prosti čas in nesebično pomagali, ter hvaležen vsem Božičkovim pomočnikom, ki so obdarili otroke, in gasilcem ter policistom, ki so pomagali pri prevozu daril,« je ob koncu uspešno končanega projekta dejal Ninić.

Pozornost za starejše

Do nedavnega so bili pri obdarovanju starejši kar nekako prezrti. V tem letu so številna društva poskrbela, da je po licu starostnikov spolzela kakšna solza sreče in veselja. V želji, da se starostniki ne bi počutili odrinjene na rob družbe, so v Humanitarnem društvu Enostavno pomagam izpeljali tudi projekt Enostavno solidaren, v katerem so s pomočjo SMS-donacij zbirali sredstva za simbolično obdarovanje starostnikov v znak pozornosti in hvaležnosti. Z zbranimi sredstvi bodo lahko obdarili 150 starostnikov.

LKK, Foto: Humanitarno društvo Enostavno pomagam