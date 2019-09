Večmilijonska naložba za učinkovitejšo reciklažo odpadkov

V Regionalnem centru za ravnanje z odpadki Rcero Celje, s katerim upravlja občinsko podjetje Simbio, so včeraj tudi uradno namenu predali novo tehnologijo za učinkovitejšo reciklažo iz mešanih komunalnih odpadkov in odpadne embalaže.

Nova tehnologija, ki omogoča do štirikrat več izločenih materialov, primernih za reciklažo, ter več kot 90-odstotno čistost izločenih materialov, je vredna 5,5 milijona evrov. Pomeni še manj termične obdelave in odlaganja odpadkov ter s tem obremenjevanja okolja. Hkrati pomeni tudi piko na i premišljeni politiki Mestne občine Celje, ki je skupaj z občinami partnericami projekta zgradila še vedno najsodobnejši center za ravnanje z odpadki v državi.

Novo naložbo in dosedanja vlaganja v razvoj Rcera so na novinarski konference predstavili celjski župan Bojan Šrot, direktor družbe Simbio Marko Zidanšek in vodja sektorja za obdelavo in odlaganje odpadkov ter investicije na Simbiu Tina Kramer.



Podrobneje v jutrišnji novi številki Novega tednika.

ROBERT GORJANC

Foto: GrupA