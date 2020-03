Več opravil, za katera ponavadi zmanjka časa

Potem ko so zaradi širitve koronavirusa javni zavodi zaprli vrata za obiskovalce, so morali tudi drugače organizirati delo za svoje zaposlene. Pozanimali smo se, kako so to storili v Pokrajinskem muzeju Celje (PokMuz) in Osrednji knjižnici Celje (OKC).

PokMuz: Interno delo za različne zadeve

»Stvari rešujemo od primera do primera, del naših zaposlenih je doma in koristi ure ter dneve lanskega dopusta. Za nekatere izmed njih bomo organizirali interno delo, kajti v muzeju je za opraviti ogromno stvari, za katere ni nikoli časa, da bi jih uredili, zdaj ko je muzej zaprt za obiskovalce pa bo priložnost za to«, je povedal Stane Rozman, direktor Pokrajinskega muzeja Celje in pri tem izpostavil, da so se za zaprtje muzeja odločili zaradi varovanja zdravja zaposlenih in obiskovalcev. Ti lahko informacije, ki jih zanimajo v zvezi z muzejem dobijo po telefonu ali elektronski pošti.

Vprašali smo ga še, ali ima vodstvo muzeja pripravljen kakšen scenarij, če bi sedanje razmere trajale dolgo časa in bi morali zaposlene poslati na čakanje.

»Zaenkrat ne razmišljamo o tem. Imamo možnost izkoristi člen zakona, ki omogoča, da lahko pošljemo zaposlene na čakanje domov z 80 odstotno plačo, vendar se bomo poskušali organizirati tako, da do tega ne bo prišlo. Delo na domu pa trenutno v naši situaciji ni predvideno«, nam je včeraj še povedal Stane Rozman.

OKC: Dopusti in tudi delo od doma

Od včeraj je za obiskovalce zaprta tudi Osrednja knjižnica Celje, tako bo vse do preklica. Kot je povedala mag. Polona Rifelj, direktorica knjižnice, je prvo vodilo in njihov glavni cilj pri uvedbi teh ukrepov, zdravje zaposlenih in obiskovalcev, nato organizacija storitev za uporabnike knjižnice. »Dogovorili smo se in s tem so se zaposleni tudi strinjali, da bodo v prihodnjem tednu, ko je pričakovati največji izbruh, skoraj vsi koristili svoje redne letne in stare dopuste, da bi se izognili možnostim okužb. Smo pa zagotovili stalno odzivnost na naših telefonskih številkah, ki smo jih objavili na naši spletni in FB strani in tako bodo lahko uporabniki dobivali vse informacije, kar se tiče dostopa do elektronskih knjig in drugih tovrstnih gradiv in vsega ostalega, kar jih bi jih utegnilo zanimati.

V OKC so vsem uporabnikom avtomatično podaljšali rok vračila izposojenega gradiva do konca meseca, v tem času tudi ne bodo tekle nobene zamudne kazni.

»V drugem tednu, ko bo knjižnica še vedno zaprta, bomo preučili kakšno je stanje, potem pa bo začeli določena opravila v knjižnici, kot so na primer pregledi in odpisi gradiva ter podobne zadeve, ki jih lahko izvajamo, kadar nimamo toliko obiskovalcev. Tisti zaposleni, ki urejajo elektronske portale, kot je na primer Kamra, bodo delo opravljali od doma«, je še pojasnila Polona Rifelj, direktorica Osrednje knjižnice Celje.

O dogajanju v zvezi s koronavirusom obveščamo tudi na Radiu Celje.

ROBERT GORJANC