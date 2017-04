Več zanimanja za cepljenje

V naravi je že nevarnost okužb s klopi, saj so ti zaradi višjih temperatur že aktivni, celjska regija pa spada med najbolj ogrožene v Sloveniji in v svetu po številu lymske borelioze in klopnem meningoencefalitisu.

Cepljenja proti boreliozi ni, proti klopnemu meningoencefalitisu pa se je možno cepiti v vseh zdravstvenih domovih in tudi v območnih enotah Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Cepljenje je še vedno samoplačniško, toda obstajajo izjeme.

Vodja celjske območne enote nacionalnega inštituta za javno zdravje prim. dr. Alenka Trop Skaza, dr. med.:

Cepiva proti klopnem meningoencefalitisu so ena najvarnejših in dobro preverjena, dodaja sogovornica, zato možnosti za teorije zarote, kako nevarna so, v tem primeru ni. Rešijo lahko tudi pred invalidnostjo.

Kljub temu pa določenih ljudi cepiti ne smejo. Alenka Trop Skaza:

Cena enega odmerka, potrebni pa so trije, je od 25 do 35 evrov. Nekateri zdravstveni domovi so imeli marca akcijo in je en odmerek stal 20 evrov, po nekaterih podatkih obstaja možnost, da bodo v celotni državi takšno akcijo najmanj enkrat ponovili še v aprilu in nato v maju.

SŠol