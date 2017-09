Večja dobiček in obisk

Iz Term Dobrna tudi letos poročajo o povečanju obiska in dobrih poslovnih rezultatih. V prvem polletju so imeli blizu 60 tisoč nočitev, kar je 8 odstotkov več kot v enakem lanskem obdobju gostov. Rast je višja, kot so jo imela ostala naravna zdravilišča.

Zasedenost hotelskih zmogljivosti je bila 83-odstotna, kar je daleč nad povprečjem zdravilišč, ki je bilo 61-odstotno. Na Dobrni so predvsem zadovoljni zaradi povečanja tujih nočitev. V primerjavi z lanskimi prvimi šestimi meseci so jih zabeležili kar 40 odstotkov več.

Povečanje števila tujih gostov je, pravijo v termah, posledica spremenjene prodajne strategije in uspešne izvedbe prodajnih akcij v tujini. Prihodki Term Dobrna so v prvem polletju znašali 4 in pol milijona evrov, kar je 9 odstotkov več kot lani. Podjetje letos v celem letu načrtuje 8,2 milijona evrov prihodkov. Več kot lani ima letos tudi čistega dobička. Ob polletju je znašal 137 tisoč evrov ali 50 odstotkov več kot v enakem lanskem obdobju. Tržni delež Term Dobrna se je letos med slovenskimi naravnimi zdravilišči povečal na 6 celih dve odstotka in kar je prav tako pomembno, poudarja direktor Aleš Semeja, podjetje vse mesece posluje pozitivno.

JI