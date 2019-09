Večni otrok v slovenskem in angleškem jeziku

Gledališče Celje v novo sezono ne stopa samo s spremenjeno vizualno podobo, temveč tudi z močnejšim programom. Kot je poudarila upravnica gledališča Tina Kosi je naloga gledališča tudi ta, da spregovori o problemih, ki bi jih mogoče raje dali na stran. Če je bila lani v drami Oče izpostavljen problem demence, se v novi monodrami Večni otrok, ukvarja s problemom Downovega sindroma.

Monodrama Večni otrok izraelske pisateljice Nave Semel v režiji izraelskega režiserja Yonatana Esterkina je prva slovenska uprizoritev. Dogaja se na predvečer sinovega odhoda v posebno šolo. To je trenutek, ko bo mama morala otroka spustiti iz varnega družinskega zavetja v svet samostojnosti. Odprto in naravnost govori o šoku matere. V vlogo matere sina z motnjami v telesnem in duševnem razvoju se je postavila Manca Ogorevc. Monodramo bodo v Gledališču Celje igrali v dveh jezikih. V angleškem jeziku bo premiera 7. septembra, v slovenskem pa 13. septembra

BGO