Vedoželjnost pomlajuje in bogati

Dogodek je organizirala Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje, gostiteljica in soorganizatorica festivala je bila Knjižnica Šmarje pri Jelšah oziroma tamkajšnja Univerza za tretje življenjsko obdobje. Častni pokrovitelj srečanja je bil predsednik države Borut Pahor.

Okrog 200 obiskovalcev se je ves dan posvečalo raziskovanju in ustvarjanju na področju zgodovine, umetnosti ter ljudskega in glasbenega izročila naših krajev. Tema tokratnega festivala je namreč bila Kozjansko v sliki, pesmi in besedi. Goste je ob prihodu pozdravil šmarski pihalni orkester. Med govorci je bil dr. Boštjan Žekš iz urada predsednika države. Kot je dejal Pahorjev svetovalec za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, bo morala sodobna družba odnos do starejših bistveno spremeniti. Starejši namreč tudi v tretjem življenjskem obdobju ostajajo pomemben in vitalen gradnik družbe. Goste so pozdravili še šmarski podžupan Davorin Vrečko, predsednica Slovenske UTŽO prof. dr. Ana Krajnc in direktor šmarske knjižnice Jože Čakš.

V pestrem programu so se poleg domače UTŽO predstavile še sorodne inštitucije iz Šentjurja, iz Rogaške Slatine, iz Ljubljane in iz Zagreba. Svoj prispevek je dodala tudi Zveza društev upokojencev Slovenije. Za obiskovalce so pripravili različne delavnice, oglede okolice in predavanja. Ob robu festivala v Šmarju je bil v kuturnem domu tudi strokovni posvet o vlogi znanja in kulture, ko gre za socialno vključenost starejših. Gertraud Daye iz Gradca je predstavila način izobraževanja odraslih v sosednji Avstriji. V Sloveniji je prva univerza nastala leta 1984, danes pa je v 52 enot vključenih okrog 21 tisoč članov.

StO

Foto: Janez Platiše